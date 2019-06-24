رياضة | الشباب يوضح حقيقة رحيل بلعمري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يوضح حقيقة رحيل بلعمري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الشباب بقاء مدافعه الدولي الجزائري جمال بلعمري خلال الموسم المقبل 2019-2020؛ وذلك في لاحتياج النادي له.

وذكرت تقارير صحفية أن بلعمري باقٍ في الدوري السعودي، وأن الشباب لن يُفرط فيه خاصّة بعد اهتمام كبير من فريق اتحاد كلباء الإماراتي للتعاقد مع اللاعب.

وكان الشباب قد احتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

وشارك بلعمري في مباراة بلاده بالأمس ضد منتخب كينيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدفين دون ردّ في المباراة التي أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة المصرية.