رياضة | مدرب المنتخب: نفكر في تغيير مركز محمد صلاح أمام الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب: نفكر في تغيير مركز محمد صلاح أمام الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تيتو جارسيا المدرب بالجهاز الفني لمنتخب مصر أن الجهاز الفني سعيد بالحصول على الثلاث نقاط في المباراة الأولى أمام زيمبابوي والتي دائما ما تكون صعبة في ظل تواجد الجماهير وتعاملنا مع الموقف بشكل جيد".

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وأضاف جارسيا: "لم نلعب في خط الوسط بثلاثة لاعبين ولكن في نهاية المباراة فعلنا ذلك بعدما شعرنا بإرهاق في الفريق لذلك قررنا الدفع بنبيل دونجا".

وتابع جارسيا: "محمد صلاح كان متعبًا بعض الشئ بعد التواجد في دوري أبطال أوروبا، ونحن نعلم أنه ليس في افضل أحواله.. يمكننا أن نلعب بمحمد صلاح كمهاجم صريح ويلعب في أي مكان، والآن نفكر في مباراة الكونغو، وتواجده في رأس الحربة حل جيد وقد نفعل ذلك أمام الكونغو".