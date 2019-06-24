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رياضة | رسميا.. بينتيز يرحل عن تدريب نيوكاسل

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أعلن مسئولو نادي نيوكاسل يونايتد عن رحيل مدرب الفريق الإسباني رفائيل بينيتيز بعد نهاية عقده مع الفريق.

 

وذكر البيان الصادر للنادي عبر موقعه الرسمي منذ قليل أن النادي قد عمل في الفترة الماضية من أجل تجديد عقد المدير الفني، لكن لم يتوصلوا لاتفاق مع "بينيتيز".

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ووجه نيوكاسل الشكر للمدرب الإسباني الذي بدأ مهمة تدريب الفريق في عام 2016، بعد أشهر قليلة من الرحيل من .

 

وكانت هناك تقرير قد ربطت "بينيتيز" بالعودة إلى تدريب ، بعد رحيل "مارويسيو ساري" والانتقال إلى تدريب يوفنتوس.

 

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