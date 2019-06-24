رياضة | رسميا.. بينتيز يرحل عن تدريب نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بينتيز يرحل عن تدريب نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادي نيوكاسل يونايتد عن رحيل مدرب الفريق الإسباني رفائيل بينيتيز بعد نهاية عقده مع الفريق.

وذكر البيان الصادر للنادي عبر موقعه الرسمي منذ قليل أن النادي قد عمل في الفترة الماضية من أجل تجديد عقد المدير الفني، لكن لم يتوصلوا لاتفاق مع "بينيتيز".

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ووجه نيوكاسل الشكر للمدرب الإسباني الذي بدأ مهمة تدريب الفريق في عام 2016، بعد أشهر قليلة من الرحيل من ريال مدريد.

وكانت هناك تقرير قد ربطت "بينيتيز" بالعودة إلى تدريب تشيلسي، بعد رحيل "مارويسيو ساري" والانتقال إلى تدريب يوفنتوس.