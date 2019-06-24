رياضة | طبيب منتخب مصر يكشف موقف حجازي النهائي من المشاركة أمام الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب منتخب مصر يكشف موقف حجازي النهائي من المشاركة أمام الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن الموقف النهائي بشان مشاركة أحمد حجازي مدافع الفراعنة في المباراة القادمة أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا.

وقال أبو العلا في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت": "حجازي جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، فقد أجرى عمليات الاستشفاء والإصابة لن تحرمه من التواجد مع الفراعنة في المباراة المقبلة".

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وتابع: "اللاعب سيرتدي واقي للأنف بعد الكسر الذي تعرض له، وسيخوض المباراة بشكل طبيعي".

وتعرض حجازي لكسر في الأنف خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة زيمبابوي إثر التحام قوي مع أحد لاعبي المنافس، وأصر على استكمال اللقاء رغم إصابته.

ويلتقي منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات كان 2019.