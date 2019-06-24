رياضة | البلتاجى مديرا تنفيذيا لنادى المقطم الرياضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلتاجى مديرا تنفيذيا لنادى المقطم الرياضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولى الدكتور محمد البلتاجى منصب المدير التنفيذى لنادى المقطم الرياضى رسميا .

ورحب مجلس ادارة النادى برئاسة الدكتور محمد الفقى بالدكتور محمد البلتاجي متمنين له كل التوفيق فى عمله .

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ويملك الدكتور محمد البلتاجى سيرة ذاتية وخبرات عريضة فى المجال الرياضى فهو استاذ دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان وعضو مجلس ادارة سابق فى كل من نادى 6 اكتوبر واتحاد الغوص والانقاذ وعضو وسكرتير عام سابق فى منطقة القاهرة للغوص والإنقاذ ومدير النشاط الرياضي بنادى الغابةسابقا ومدير فنى سابق باندية الرماية والشرطة دجلة سبورت و المهندسين ومنتدى 15مايو بالاضافة الى حكم فى العديد من الالعاب الرياضية المختلفة .

ومن جانبه وجه الدكتور محمد البلتاجي الشكر الى رئيس نادى المقطم الدكتور محمد الفقى واعضاء مجلس الادارة على ثقتهم متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع به .

اضاف قائلا أن الرياضة الان علم وخبرات تراكمية يجب دمجهما ليخرج العمل فى النهاية على افضل ما يكون .