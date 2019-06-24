رياضة | الوحدة الاماراتي يجدد عقد تشانج رم

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي تجديد عقد نجم الفريق الكوري الجنوبي تشانج رم لمدة موسم واحد مع إحتمالية التجديد لموسم إضافي.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت إعتماد القائمة النهائية للاعبين الأجانب التي تم إرسالها إلى كشوفات الاتحاد الآسيوي لدوري أبطال آسيا وضمت تشانج رم.

كما ضمت القائمة أيضاً نيكولاس ميليسي وليوناردو دي سوزا بالإضافة إلى سيباستيان تيجالي في الوقت الذي جاء فيه الإعلان الرسمي عن التجديد قبل ساعات من سفر الفريق لهولندا من أجل إقامة المعسكر الخارجي.

ومن المقرر أن يخوض نادي الوحدة ستة مباريات ودية تعود بعدها البعثة إلى الإمارات يوم العشرين من شهر يوليو إستعداداً لخوض الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال ضد النصر السعودي.