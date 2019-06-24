رياضة | الحزم السعودي يعلن تجديد عقد مدربه ايسايلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزم السعودي يعلن تجديد عقد مدربه ايسايلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي تجديد عقد الروماني دانيال أيسايلا المدير الفني للفريق لمدة عام إضافي مع إجراء بعض التغييرات على أفراد الجهاز الفني والإداري.
ومن المنتظر أن تشمل التغييرات التعاقد مع باولو باتوسنيك كمدرب لياقة بالإضافة إلى إستقدام مدرب حراس مرمى جديد وهو جورج كتالين وتجديد تعاقد الثنائي الروماني كاجسكا جابريل وجوريج سورين.
يذكر أن نادي الحزم قد أنهى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث عشر برصيد إحدى وثلاثين نقطة ونجح في البقاء بين اندية الاضواء والشهر.