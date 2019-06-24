اونلاين | مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث مباشر Africa Cup تغطية مباشر منقولة عبر beIN SPORTS

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مباراة بطعم الكبار بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد السلام في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم مشاهدة بث مباشر مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا على الخليج 365 الرياضي

بث مباشر مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة بالفوز على ناميبيا بهدف ولذلك فإن مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا لا تقبل القسمة على اثنين في مجموعة الموت بأمم إفريقيا 2019 بث مباشر مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا على تايم سبورت وبي إن سبورتس

ويدرب إبراهيما كمارا المدير الفني لكوت ديفوار على إحراز الأهداف مبكرًا أمام طموحات منتخب جنوب إفريقيا ويعتمد نيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي وهداف الدوري الفرنسي في خط الهجوم المطلوب في أكبر أندية العالم وويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنجليزي الذي اختار تمثيل الأفيال على حساب إنجلترا وأورييه مدافع توتنهام الإنجليزي بث مباشر كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا مساء اليوم

أما ستوارت باكستير مدرب جنوب إفريقيا فيبحث عن الكرة البرازيليلة لمنتخب الأولاد بوجود وألفيوس كيكانا نجم خط وسط صن داونز الجنوب إفريقي وسامويل مابوندا وفورمان ديان وليبوجانج موتيبا وليبوجانج مابوي مع المهاجم الخطير بيرسي تاو.

تشكيل كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو

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خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه

خط الوسط: جيوفروي سيري دي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري وماكس آلان جاردل

خط الهجوم: نيكولاس بيبي وجوناثان كودجيا

تشكيل جنوب إفريقيا أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: سفيسو هلانتي، بولي مخاوانازي، ثولاني هلاتشوايو، تامساكنا مخيزي

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، فورمان ديان، ليبو مابوي.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ثيمبا وزواني، ليبو موتيبا.

دكة بدلاء فريق جنوب إفريقيا أمام كوت ديفوار دارين كيت، بروس بوفوما، إينوسنت مايلا، رامهلوي مفاهيلي، دانييل كاردوسو، هلومفو كيكانا، تياني مابوندا، بونجاني زونجو، ثولاني سيريرو، ثيمبنكوسي لورش، لارس فيلدويك، وسيبوسيسو فيلاكازي