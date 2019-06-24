اونلاين | Yalla Live Tv بث مباشر مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء 24-6-2019 hjmamortda

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Yalla Live Tv بث مباشر مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء 24-6-2019 hjmamortda والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ساحل العاج وجنوب أفريقيا بث مباشر كورة ستار كورة لايف كورة اون لاين ماي كورة يلا شوت كورة بث مباشر كول كورة، متابعة مباراة ساحل العاج وجنوب أفريقيا بث مباشر في أولى جولات بطولة كأس أفريقيا 2019. ويلتقي منتخب ساحل العاج مع جنوب أفريقيا على ملعب الانتاج الحربي مساء اليوم الاثنين 24/6/2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة. ويقع منتخب ساحل العاج في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات؛ ناميبيا وجنوب أفريقيا والمغرب ويمكنكم مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا بث مباشر يلا شوت يلا كورة كورة لايف يوتيوب. وتأتي قائمة منتخب ساحل العاج المشاركة في كأس أمم أفريقيا كالآتي: حراسة المرمى: سيلفيان جبوهوو (مازيمبي الكونغولي)، تابي إرا إليزير (سان بيدرو الإيفواري)، سانجاري بادرا علي (فري ستيت ستارز الجنوب أفريقي). خط الدفاع: تراوري إسماعيل (أنجيه الفرنسي)، سليماني دومبيا (رين الفرنسي)ويلفريد كانون (أدو دن هاج الهولندي)، الشيخ كومارا (الوداد البيضاوي المغربي)، سيرجي أورييه (توتنهام الإنجليزي)، مامادو باكايوكو (ريد ستار الفرنسي)، وونلو كوليبالي (أسيك الإيفواري). خط الوسط: فرانك كيسي (ميلان الإيطالي)، سيري دي (نيوشاتل السويسري)، جيان فيليب جبامين (ماينز الألماني)، جان ميشيل سيري (فولهام الإنجليزي)، فيكتوريان أنجبان (ميتز الفرنسي)، سانجاري إبراهيم (تولوز الفرنسي). Advertisements خط الهجوم: جوناثان كودجيا (أستون فيلا الإنجليزي)، ويلفريد بوني (العربي القطري)، ماكسويل كورنيه (ليون الفرنسي)، أسالي روجيه (يانج بويز السويسري)، نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي)، ماكس جراديل (تولوز الفرنسي). أما قائمة منتخب جنوب أفريقيا كالآتي: حراسة المرمى: دارين كييت (بيدفيست ويتس) – رونين ويليامز (سوبر سبورت يونايتد) – بروس بفوما (كايزر تشيفز). خط الدفاع: دانييل كاردوسو وراماهلوي مافهليلي (كايزر تشيفز) – تيولاني هلاتشوايو وسيفسو هيلانتي (بيدفيست ويتس) – إينوسينت مايلا (أورلاندو بيراتيس) – تانسانكا ماكيزي (كيب تاون). خط الوسط: بونجاني زينوجو (أميان الفرنسي) – ديان فورمان (سوبر سبورت) – كامويلو موكونجو (برينتفورد الإنجليزي) – تياني مابوندا وتيمبا زواني وهلومبو كيكانا (صن داونز) – تيولاني سيريرو (فيتسه الهولندي) – تيمنكوسي لورش وسيفسو هيلانتي (أورلاندو بيراتيس). خط الهجوم: ليبو موتيبا (ستراسبورج الفرنسي) – بيرسي تاو (سانت جالين السويسري) – لارس فيلديوك (سبارتا براج التشيكي) – ليبوجانج مابوي وسيبسيسو فلاكازي (صن داونز). تابع الآن بث مباشر مباراة ساحل العاج وجنوب أفريقيا يلا كورة yallakora كورة لايف kora live كورة ستار kora star يلا شوت yalla shoot كورة اون لاين يوتيوب مجانا بدون تقطيع youtube.

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