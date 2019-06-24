اونلاين | كورة ستار Time Sports مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث مباشر Cote d'Ivoire يلا شوت goal اون لاين

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شاهدة البث المباشر لمباراة منتخب ساحل العاج، مع منافسه منتخب جنوب أفريقيا يوم الإثنين 24 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية كورة لايف، Kora live.

يلا شوت وسوف تقام المباراة بين منتخب ساحل العاج، ومنتخب جنوب أفريقيا في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، yala shoot، بين سبورتس الرياضية، يلا تابع لايف.

كورة ستار واستقر منتخب ساحل العاج على التشكيل المتوقع الذي سيدخل به المباراة ضد جنوب أفريقيا :-

سيلفان جبوهو، سرجيو أورييه، وونلو كوليبالي، سيري دي، لاسينا تراوري، فرانك كيسيه، ويلفر كانون، ماكس جراديل، نيكولاس بيبي، جان ميشيل سيري، جوناثان كودجيا

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بينما سيلعب منتخب جنوب إفريقيا بالتشكيل الآتي:

دارين كيت، بوهل مكهوانزي، سيفيسو هالنتل، ثولاني هلاتشوايا، ثامسانكا مخيز، دين فورمان، ثميبي زواني، كماهيلو موكوتيو، إنوكينت مايلا، بيرسي تاو، ليبو موثيبا.

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