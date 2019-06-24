اونلاين | كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث مباشر ستار اون لاين رابط مباراة كوت ديفوار مباشر Africa Cup

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مشاهدة البث المباشر لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث حي أون لاين وسريع كورة ستار كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الأحد في كأس الأمم الإفريقية.

يلتقي منتخب ساحل العاج "كوت ديفوار" بنظيره منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.

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سوف تنطلق أحداث المباراة الكبيرة بين كوت ديفوار الملقب بـ"الأفيال" ضد جنوب إفريقيا الملقب بـ "البافانا بافانا" في تمام الساعة الـ4.30 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ5.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ستذاع أحداث مباراة اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية على قناة تايم سبورت، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويتوقع الكثيرين أن يكون تشكيل منتخب كوت ديفوار الأقرب في مواجهة جنوب افريقيا على النحو التالي: المرمى: سيلفان جبوهو - الدفاع: سرجيو أورييه، وونلو كوليبالي، سيري دي، لاسينا تراوري - الوسط: فرانك كيسيه، ويلفر كانون، ماكس جراديل - الهجوم: نيكولاس بيبي، جان ميشيل سيري، جوناثان كودجيا.

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وعلى الجهة الأخرى سيكون تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: دارين كيت - الدفاع: بوهل مكهوانزي، سيفيسو هالنتل، ثولاني هلاتشوايا - الوسط: ثامسانكا مخيز، دين فورمان، ثميبي زواني، كماهيلو موكوتيو، إنوكينت مايلا - الهجوم: بيرسي تاو، ليبو موثيبا.

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الجدير بالذكر انه تضم المجموعة الرابعة التي تعرف بـ"مجموعة الموت" منتخبات المغرب صاحب الصدارة برصيد 3 نقاط، نامبيا الذي تلقى الخسارة من أسود الأطلسي، وكذلك جنوب افريقيا وكوت ديفوار.