شاهد صور عارضة الأزياء التي اتهمت نجوم منتخب مصر بالتحرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حالة من الجدل والغضب وذلك بعدما وجهت عارضة أزياء مصرية تدعى ميريهان تقيم في دبي؛ اتهاما لـ 4 لاعبين من المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بالتحرش بها على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

عارضة الأزياء، كانت قد نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها بإنستجرام، - وحذفته لاحقا - اتهمت خلاله الرباعي عمرو وردة ومحمود حمدي “الونش” وأيمن أشرف وأحمد حسن “كوكا” بالتحرش اللفظي بها، من خلال إرسال الأول والثاني رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه «الرهان» على مواعدتها.

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التعليقات انهالت على «صفحة ميريهان» بموقع إنستجرام، متهمة إياها بالكذب والادعاء، حيث علق أحد متابعيها قائلا: “عاوزه تتشهر، ده عمرو ورده فيه أنوثة عنك.

عمرو وردة المحترف في نادي «أتروميتوس» اليوناني، أغلق حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، بعدما انتشرت هذه الأقاويل.

يذكر أن اللاعبين الأربعة يتواجدون حاليًا بمعسكر المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حاليًا وحتى الجمعة 19 يوليو القادم.

كان منتخب مصر قد افتتح لقاءه يوم الجمعة الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولي بالتغلب على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف أحرزه محمود حسن «تريزيجيه».