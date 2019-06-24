صامويل إيتو يحدد مستقبل محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحظى النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بمتابعة عالية ليس من جماهير الكرة فقط، ولكن من نجوم اللعبة أيضا حول العالم.

النجم الكاميروني صامويل إيتو، لاعب منتخب الكاميرون وفريق برشلونة السابق، نصح محمد صلاح بالانتقال إلى فريق برشلونة وليس ريال مدريد إذا كان يرغب في اللعب بالدوري الإسباني الذي وصفه بـ”الأفضل في العالم”.

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إيتو قال في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: برشلونة من الممكن أن يكون أفضل خيار بالنسبة له.. ريال مدريد هو من منحني فرصة الرحيل عن أفريقيا، لكني أعلم أسلوب لعب برشلونة، وأعتقد أنه سيكون أفضل بالنسبة له.

وأضاف: إذا حصل على الفرصة من أجل اللعب في الدوري الأفضل في العالم، ومن وجهة نظري هو الدوري الإسباني عليه أن يوقع لبرشلونة، محمد صلاح يمتلك كل شيء ليكون أفضل لاعب في العالم.

يشار إلى أن صامويل إيتو كان قد بدا حياته في ريال مدريد، غير أنه لم يجد مجال للمشاركة قبل أن يصنع التاريخ مع برشلونة خلال 5 سنوات داخل النادي.