شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعرب عن استيائه من ملاعب كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، عن استيائه من الملاعب التي تقام عليها بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، مؤكدا أنه من الصعب اللعب على ملاعب بهذا السوء.

وجاءت تصريحات ميسي عقب تأهل الأرجنتين إلى دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا، إثر فوزها في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية على قطر بنتيجة 2 / صفر.

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وقال ميسي عقب المباراة: «كل الملاعب التي لعبنا عليها كانت سيئة للغاية، ارتداد الكرة (بعد ارتطامها بأرضية الملعب) قوي للغاية، تحتاج إلى قدرة أكبر من السيطرة لإيقافها، اللعب على هذا النحو صعب للغاية».

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن عشب ملعب بورتو أليجري، الذي أقيمت عليه مباراة أمس، كان في حالة سيئة للغاية، حيث كان جافا وكان هناك أيضا بعض المناطق التي خلت من وجود أي أثر للعشب على الإطلاق.

ومن جانبه أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، على صحة ادعاء قائد فريقه، وأوضح قائلا: «أريد التحدث مجددا عن الملعب، لا أرغب في نسيان ذلك، لقد انتقدوني لأنهم يعتقدون أنني أقول هذا كعذر، ولكن لا يمكن اللعب في هذا الملعب».