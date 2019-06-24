شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تستقبل الجماهير الأفريقية مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عامر حسين رئيس المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم «كان 2019»، إن مكتبة الإسكندرية وافقت على طلب اللجنة المنظمة للبطولة بالسماح بدخول الجماهير الأفريقية لزيارة وتفقد المكتبة مجانا في جميع الأوقات. ووجه حسين الشكر لمسئولي المكتبة على تلبية طلب اللجنة المنظمة حتى يتم دخول جماهير منتخبات نيجيريا وغينيا وبروندى ومدغشقر للمكتبة كأحد المعالم السياحية والعلمية المهمة ليس فقط في مصر بل في العالم كله.

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