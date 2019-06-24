شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تشيد بـ«مارتينيز» هداف الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت وسائل الإعلام الإسبانية بالأداء الذي يقدمه اللاعب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا بالبرازيل، مشيرة إلى أنه لعب دورا كبيرا، على عكس المتوقع، في عبور الفريق إلى دور الثمانية بعد فوزه أمس الأحد، على المنتخب القطري بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن مارتينيز، مهاجم انتر ميلان الإيطالي، كان أحد مفاجآت التشكيلة الأساسية للأرجنتين في كوبا أمريكا، إلا أنه أبدى تعاونا كبيرا مع زميليه ليونيل ميسي وسيرخيو أجويرو في الجانب الهجومي، كما نجح في تسجيل الهدف الافتتاحي لفريقه في مباراة أمس ليقوده نحو التأهل لدور الثمانية.

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يذكر أن مارتينيز سجل خمسة أهداف خلال سبعة لقاءات لعبها تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، ليصبح بذلك الهداف الأول لحقبة المدرب الأرجنتيني مع منتخب بلاده.

وتفوق مارتينيز في هذا الصدد على قائد الفريق ليونيل ميسي، الذي اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط حتى الآن تحت قيادة سكالوني، علما بأنه لعب عدد أقل من المباريات.

وقال لوتارو عقب مباراة أمس: «كان موقفا عصيبا، لأننا كنا بحاجة إلى الفوز، قمنا بالأمور على نحو جيد في الدقائق الأولى».