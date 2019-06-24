شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر: «محرز» لاعب يرفض النجومية ويريد أن يساعد منتخب بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، دفاعه عن رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، داعيا إلى إبعاد الضغوط عنه حتى يلعب بكل إمكاناته مع «الخضر».

ولم يقدم محرز الأداء المنتظر منه في المباراة التي تغلبت فيها الجزائر على كينيا 2 / صفر أمس الأحد، في مستهل مشوارها ببطولة كأس أمم أفريقيا في مصر رغم أنه كان وراء تسجيل الهدف الثاني.

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ومنح بلماضي شارة القيادة لمحرز، في خطوة اعتبرها كثيرون أنها دفعة معنوية من المدرب للاعب الذي كان يأمل في ظهور جيد مع مانشستر سيتي في أول موسم له مع الفريق.

كما أعطى بلماضي الحرية لمحرز دون تقييده بأي مركز في الملعب ودون إلزامه بالأدوار الدفاعية، وهو ما ظهر في المواجهة أمام كينيا.

وقال بلماضي للصحفيين، إن محرز لا يشعر بأنه نجم الفريق الأول ولا يجيد تقمص هذا الدور موضحا أن اعتباره كذلك قد يؤثر على أدائه.

وأضاف: «محرز يعتبر نفسه لاعبا عاديا في الفريق مثل بقية زملائه. إنه لاعب يرفض النجومية ويريد أن يساعد منتخب بلاده. أتمنى من الجميع أن يتعامل معه بهذا الطريقة».