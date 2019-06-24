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فان جال يقلل من قيمة ميسي ونيمار

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انتقد لويس فان جال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، غياب الروح الجماعية لدى ليونيل نجم ، مشددًا في الوقت ذاته أنه أفضل لاعب فردي في العالم.

وقال فان جال، في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت "ميسي؟ انظر إلى برشلونة، كم عدد ألقاب التي توج بها الفريق مع ميسي الذي يقولون أنه أفضل لاعب في العالم؟".

وتابع "انظر إلى في باريس سان جيرمان، كم عدد ألقاب دوري الأبطال التي توج بها الفريق الباريسي؟".

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وأضاف "أحب نيمار وميسي على المستوى الفردي، وليس كلاعبين في فريق، أعتقد أنه في الألعاب الجماعية، لا يوجد شيء أكثر أهمية من الفريق".

وأوضح "إحصائيات ميسي مذهلة، لكن يجب أن يسأل نفسه لماذا لا يفوز برشلونة بلقب دوري الأبطال".

وعن عودة نيمار المحتملة إلى برشلونة، نوه فان جال "أتذكر أن نيمار في برشلونة لعب لخدمة ميسي، لست ضد نيمار، لكنه لا يلعب من أجل الفريق في سان جيرمان".

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