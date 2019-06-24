الدوري الدنماركي يطبق نظام "الفار" بداية من 2020

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن الدوري الدنماركي سيبدأ تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "فار"، بداية من موسم 2020-2021.

أوضح الاتحاد في بيان له، سيكون هذا لفائدة المشجعين واللاعبين أيضاً، وليس لفائدة الحكام فقط.

وبهذا، سيكون الدوري الدنماركي أول من يطبق نظام "فار" في بطولات الدوري المحلية بالدول الاسكندنافية.

وكانت هذه التقنية طبقت في الدوري الألماني "بوندسليغا" بداية من موسم 2017-2018، كما طبقت في كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن يظل الجدل دائراً بشأن كيفية وتوقيت اللجوء إليها.