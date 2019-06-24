برشلونة يواصل البحث عن المواهب اليابانية

لم تتوقف محاولات برشلونة في البحث عن لاعب ياباني يفيد الفريق الرديف، بعد أن خسر سباق التعاقد مع الجناح الأيمن تاكيفوسا كوبو، (18 عاماً)، الذي ذهب إلى غريمه التقليدي ريال مدريد

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، أن الفريق الكتالوني مهتم بلاعب الوسط الياباني هيروكي آبي، 20 عاماً، الذي يخوض حالياً مع منتخب بلاده منافسات كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" 2019 في البرازيل.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى للتعاقد مع آبي، الحائز على جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الياباني 2018، بعقد إعارة مع خيار الشراء، لملصحة الفريق الرديف، إلا أن كاشيما أنتلرز الياباني يفضل الانتقال النهائي بمبلغ حوالي 1.5 مليون يورو.

وذكرت أيضاً أنه في حال لم توفق خطة التعاقد مع آبي، ستتوجه أنظار الفريق الإسباني إلى موهوب ياباني آخر وهو لاعب الوسط جون نيشيكاوا، 17 عاماً، الذي يلعب بصفوف فريق سيريزو أوساكا الياباني، وخاض الشهر الماضي مع منتخب بلاده منافسات كأس العالم للشباب 2019 في بولندا.

