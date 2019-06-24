شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد 166 مليون جنيه لرحيل المدافع الهداف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمود علاء مدافع الزمالك، فى خطف الأنظار بشدة خلال الفترة الحالية سواء بالتألق مع ناديه واعتلائه صدارة هدافى القلعة البيضاء بالموسم الحالى أو بالظهور بشكل مميز مع المنتخب الوطنى فى بداية مشواره بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا.

وشهدت الأيام الماضية، ربط أسم محمد علاء بعدد من الأندية العربية الكبرى الراغبة فى التعاقد معه وهو ما كشفه وكيل أعماله لمسئولى نادي الزمالك، فى الساعات الأخيرة، بعد التأكيد على تلقيه عروضا خارجية لضم المدافع الهداف فى الميركاتو الصيفى الجارى.

ويتمسك الزمالك باستمرار محمود علاء فى صفوفه بشكل كبير بعدما أصبح عنصرا أساسيا لا غنى عنه بالتشكيلة البيضاء، لذا لا يحفز مسئولو الأبيض رحيله فى الصيف المقبل، ولكن حال تلقيه عرضا ماليا مغريا سيتم الموافقة على رحيله.

وحدد مسئولو الزمالك مبلغ مبدئى لرحيل محمود علاء يقدر بـ 10 ملايين دولار – ما يوازى قرابة 166 مليون جنيه – خاصة أنه أحد أفضل المدافعين فى مصر وأفريقيا خلال الفترة الحالية وبالتالى يرى مسئولو القلعة البيضاء عدم إمكانية رحيله بأقل من ذلك.