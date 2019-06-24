شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يشارك فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل نهائى على مشاركة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثا للقسم الثانى بالمجموعة الأولى " الصعيد " بعد الضغوط التى مورست على مسئولى الجبلاية خلال الأيام القليلة الماضية من أعضاء الجمعية العمومية بأندية الصعيد الذين رفضوا إحدى الأندية الكبرى بخلاف البنك الأهلى للمشاركة معهم فى الموسم المقبل.
كانت أندية الترسانة والنجوم وسيراميكا كليوباترا قد طلبوا المشاركة بالمجموعة الأولى ، نظرا لسهولتها وصعوبة المجموعة الثانية التى تضم تسع أندية شاركوا من قبل بدورى الأضواء.
ومن المقرر أن ينطلق مسابقة القسم الثانى أوائل شهر أكتوبر المقبل ، على أن تقام القرعة بحضور مندوبى الأندية خلال الأسبوع المقبل.
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