شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يشارك فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل نهائى على مشاركة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثا للقسم الثانى بالمجموعة الأولى " الصعيد " بعد الضغوط التى مورست على مسئولى الجبلاية خلال الأيام القليلة الماضية من أعضاء الجمعية العمومية بأندية الصعيد الذين رفضوا إحدى الأندية الكبرى بخلاف البنك الأهلى للمشاركة معهم فى الموسم المقبل.

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كانت أندية الترسانة والنجوم وسيراميكا كليوباترا قد طلبوا المشاركة بالمجموعة الأولى ، نظرا لسهولتها وصعوبة المجموعة الثانية التى تضم تسع أندية شاركوا من قبل بدورى الأضواء.

ومن المقرر أن ينطلق مسابقة القسم الثانى أوائل شهر أكتوبر المقبل ، على أن تقام القرعة بحضور مندوبى الأندية خلال الأسبوع المقبل.