تعرف على أندية ومجموعات دورى القسم الثانى...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة إقامة دورى القسم الثانى على 3 مجموعات على أن تتكون كل مجموعة من 12 فريقا. وتضم المجموعة الأولى أندية الصعيد، أما الثانية فتضم أندية القاهرة والقناة، فيما تضم المجموعة الثالثة أندية الإسكندرية ومطروح والدلتا. وتضم المجموعة الأولى " الصعيد " كل من الألومنيوم وشبان قنا " محافظة قنا "، سوهاج وطهطا " محافظة سوهاج "، ديروط وبترول أسيوط " محافظة أسيوط"، المنيا، تليفونات بنى سويف وبنى سويف " محافظة بنى سويف "، الفيوم، الإعلاميين والبنك الأهلى " الجيزة ". Advertisements فيما تضم المجموعة الثانية " النصر والداخلية " محافظة القاهرة "، الترسانة وسيراميكا كليوباترا والنجوم "محافظة الجيزة"، السويس وبتروجت "محافظة السويس"، القناة " محافظة الإسماعيلية "، المريخ " محافظة بورسعيد "، الزرقا " محافظة دمياط "، كوكاكولا " محافظة الغربية "، جمهورية شبين "محافظة المنوفية". كما تضم المجموعة الثالثة كل من الرجاء والحمام " محافظة مطروح "، الاولمبى وفاركو وأبوقير للأسمدة " محافظة الإسكندرية "، دمنهور "محافظة البحيرة"، غزل المحلة وبلدية المحلة ومالية كفر الزيات " محافظة الغربية "، المنصورة " محافظة الدقهلية "، بيلا ودكرنس " محافظة كفر الشيخ ". وسيعقد اتحاد الكرة اجتماعا بحضور مندوبى أندية القسم الثانى للإعلان عن قرعة المسابقة خلال الأيام المقبلة، على أن تنطلق البطولة اوائل شهر أكتوبر المقبل.

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