شكرا لقرائتكم جماهير مايوركا تحتفل بصعود فريقها إلى الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - احتشد الآلاف من أنصار ناي مايوركا الإسباني لكرة القدم في الميدان الرئيسي لمدينة بالما دي مايوركا الإسبانية (خوان كارليس) للاحتفال بفوز فريقهم أمس الأحد بثلاثية نظيفة على نظيره ديبورتيفو لا كرونيا ومن ثم الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وبدأت جماهير مايوركا في التوجه إلى الميدان المذكور بعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة، ليمتلئ الميدان عن أخره في غضون وقت قصير بحشد هائل من أنصار النادي الذين قاموا برفع لافتات مختلفة ابتهاجا بالصعود إلى لا ليغا.
وفاز مايوركا 3- صفر مساء الأحد على ديبورتيفو لا كورونيا في مباراة العودة للدور الفاصل المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ليعوض خسارته بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير مايوركا تحتفل بصعود فريقها إلى الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.