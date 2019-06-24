شكرا لقرائتكم الأرجنتين تهزم قطر بهدفين وتصل إلى ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور ربع النهائي في بطولة كوبا أميركا بعد فوزه على قطر بهدفين يوم الأحد في ختام مباريات الفريقين في دور المجموعات، فيما تغلبت كولومبيا على باراغواي بهدف لتضمن صدارة المجموعة الثانية.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة إثر خطأ قاتل من الدفاع القطري، وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى سجل سيرخيو أغويرو الهدف الثاني للتانغو في الدقيقة 82.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط ليقفز إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الكولومبي، وبهذا يلتقي المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية مع نظيره الفنزويلي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

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وحافظ المنتخب الكولومبي على العلامة الكاملة وعزز رصيده في صدارة المجموعة إذ رفعه إلى تسع نقاط بعد فوزه على باراغواي بهدف كوييار مؤكدا بهذا أنه أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب في هذه النسخة بعد 18 عاما من التتويج بلقبه الوحيد السابق في هذه البطولة.

وتجمد رصيد باراغواي عند نقطتين وتراجع الفريق إلى المركز الثالث ليمنح بهذا بطاقة التأهل إلى الدور الثاني (دور الثمانية) لمنتخب بيرو صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط.

كما حسمت هزيمة باراغواي تأهل منتخب أوروغواي إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته يوم الاثنين أمام منتخب تشيلي إذ يحتل منتخب أوروغواي المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطتين خلف نظيره التشيلي.