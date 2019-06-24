تعرف على جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 اليوم الإثنين

ننشر لكم جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 اليوم الإثنين الموافق 24 من شهر يونيو الجاري، وتقام اليوم ثلاث مباريات تجمع بين كوت ديفوار وجنوب إفريقيا والتي يستضيفها ملعب السلام، ومباراتي تونس وأنجولا ومالي وموريتانيا والتي يستضيفهما ستاد السويس.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019