تعرف على جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 اليوم الإثنين

ننشر لكم جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 اليوم الإثنين الموافق 24 من شهر يونيو الجاري، وتقام اليوم ثلاث مباريات تجمع بين كوت ديفوار وجنوب إفريقيا والتي يستضيفها ملعب السلام، ومباراتي تونس وأنجولا ومالي وموريتانيا والتي يستضيفهما ستاد السويس.
جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019
- مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا: ويستضيفها ملعب السلام وتنطلق في تمام الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي للقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا 2019.
- مباراة تونس وأنجولا: وتقام على ستاد السويس وتنطلق في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا.
- مباراة موريتانيا ومالي: ويستضيفها ملعب السلام في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتقام في إطار منافسات المجموعة الخامسة.