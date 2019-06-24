منتخب مصر يتمسك بتشكيل زيمبابوي في مواجهة الكونغو

رفض منتخب مصر والجهاز الفني له إجراء أي تغيير على تشكيل الفريق الذي خاض به مباراة زيمبابوي الافتتاحية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدف نظيف بواسطة محمود تريزيجيه.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب أنه سيخوض مباراة الكونغو التي ستقام يوم الأربعاء المقبل وتنطلق في تمام العاشرة مساءا ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات، بنفس تشكيل مباراة زيمبابوي دون إجراء أي تغييرات، على أن يقوم المدير الفني للمنتخب بالدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وجميع عناصر مباراة زيمبابوي “محمود علاء، طارق حامد، أيمن أشرف، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمد النني، مروان محسن، محمد صلاح، عبد الله السعيد، ومحمود تريزيجيه”.