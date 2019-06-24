مدرب المنتخب السابق يعلق على واقعة السوشيال ميديا

صرح مدرب المنتخب الوطني السابق، ضياء السيد معلقا على الواقعة المثارة مؤخرا بوسائل الإعلام والتي عرفت باسم واقعة السوشيال ميديا، والتي تورط بها بعض لاعبي المنتخب خلال فترة المعسكر المقام للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأكد ضياء السيد بأنه لابد من إجراء عقاب حاسم من قبل اتحاد الكرة حول ما حدث خلال الفترة الأخيرة من قبل لاعبي المنتخب، بعد ما تسببت به تلك الواقعة من إثارة داخل الأوساط الرياضية واتحاد كرة القدم المصري.

وأكمل السيد مؤكدا أنه لابد من الاستبعاد من معسكر المنتخب، خاصة وأن تجربة منتخبنا في مونديال روسيا كانت غير جيدة، ولذلك لابد من اتخاذ اتحاد الكرة وهاني أبوريدة لإجراء صارم ضد اللاعبين.