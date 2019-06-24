طبيب المنتخب يوضح مدي إصابة حجازي ومدي جاهزيته للمشاركة في مواجهة الكونغو

صرح طبيب المنتخب “محمد أبو العلا” موضحا حالة أحمد حجازي “مدافع منتخب مصر” بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة زيمبابوي، والتي أدت إلى كسر في أنفه، مؤكدا أن اللاعب جاهزا للمشاركة بين صفوف الفريق خلال المباريات المقبلة بشكل طبيعي.

وأكمل أبو العلا عبر تصريحاته لقناة تايم سبورت مؤكدا أن حجازي خضع لبعض عمليات الاستشفاء، ومن المفترض أن يشارك في مباراة الكونغو وهو يرتدي واقيا للأنف، مشيرا إلى أن ذلك لن يعيق مشاركة اللاعب في المباريات.

وأضاف أبو العلا مؤكدا جاهزية جميع لاعبي المنتخب للمشاركة في مواجهة الكونغو، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، تلك التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.