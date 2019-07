المغرب وساحل العاج: جدول مواعيد مباريات” منتخب المغرب” في كأس الأمم الأفريقية 2019|...

اعرف مواعيد مباريات منتخب المغرب المنتخب المغربي Morocco matches in the African Cup of Nations أحد أبرز المنتخبات التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي من المفترض أن نلتقي بها خلال الشهر الجاري، مواعيد مباريات منتخب المغرب حيث أن البطولة ستبدأ في مصر اعتبارًا من يوم 21 يونيو 2019، ويشارك فيها عدد كبير من المنتخبات الأفريقية المميزة وعلى رأسها المنتخب المغربي، وسوف نتعرف على جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية وكذلك جدول ومواعيد مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية في مصر.

مباراة المغرب – ساحل العاج القادمة

"المغرب × ساحل العاج" الجمعة 28 يونيو 2019 في الأوقات الآتية: الساعة 19:00بتوقيت مصر الساعة 20:00 بتوقيت السعودية

كما يمكن من هنا مشاهدة ملخص مباراة Morocco اليوم المغرب ضد زامبيا

جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية

لقد وقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة التي تؤدي مباريات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ويشارك المنتخب المغربي في المباريات في المجموعة الرابعة المنتخب الإيفواري ومنتخب جنوب أفريقيا ومنتخب ناميبيا، وهناك العديد من الفرق التي سنشاهدها ونتابعها في البطولة الأفريقية النسخة الحالية، وعلى رأسهم:

المجموعة الأولى (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي). المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي). المجموعة الثالثة (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا). المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

موعد مباريات المنتخب المغربي ضمن مجموعة الموت في كأس إفريقيا 2019

مباريات المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية

ويؤدي المنتخب المغربي العديد من المباريات في دور المجموعات، وسيحاول بذل جهد كبير حتى يستطيع الوصول إلى ما يرغب ويُريد، وهناك ثلاثة جولات سيقوم المنتخب المغربي بأدائهم وهم:

الجولة الأولى المغرب وناميبيا (الأحد 23/6/2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر الجولة الثانية المغرب وساحل العاج (الجمعة 28/6/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر الجولة الثالثة المغرب وجنوب أفريقيا (الاثنين 1/7/2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر

قائمة منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية: