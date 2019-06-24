جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019 في إطار المجموعة الثالثة

نتابع معكم اليوم جدول مباريات المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019،حيث تم افتتاح كأس أمم أفريقيا يوم الجمعك الماضي بلعب مصر ضد زيمبابوي، وقد انتهت المباراة بفوز مصر بهدف مقابل لاشئ، والمقامة في مصر، حيث يقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما تضم المجموعة الثالثةكل من “منتخب الجزائر ومنتخب كينيا ومنتخب تنزانيا ومنتخب السنغال”، وهناك مصادر تؤكد أن منتخب الجزائر و منتخب السنغال هم المنتخبان المرشحان بقوة أن يتصدوا من هذه المجموعة والصعود إلى الأدوار التالية.

مواعيد مباريات منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية

من المقرر أن يواجه منتخب الجزائر في الجولة الأولى منتخب كينيا ، ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 23 من شهر يونيو الجاري الموافق يوم الأحد 23/6/2019، وذلك في تمام ف الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

والجدير بالذكر أن المبارة ستُقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ، والذي يقع في محور المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة كما يتسع الملعب إلى حضور 30 ألف متفرج.

موعد مباراة الجزائر والسنغال في كأس أمم افريقيا 2019 :

كما من المقرر أن يواجه منتخب الجزائر منتخب السنغال ، وذلك في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والجدير بالذكر أنها ستكون هي المباراة الأقري بين مباريات المجموعة الثالثة، وستُقام المباراة يوم الخميس الموافق 27/6/2019، وذلكفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا في كأس أمم افريقيا 2019 :

كما سيواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات والتي ستُقام يوم الاثنين الموافق يوم 1/7/2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر،و في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.