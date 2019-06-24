“استقبل الآن” ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا مصر مجانا 2019 نايل سات...

القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات وهوت بيرد واسترا سات ويوتلسات والأقمار الصناعية الأخرى، هو ما يبحث عنه جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي، ولعل الكثير ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة القنوات الناقلة لكاس الأمم الإفريقية المشفرة يريدون الحصول على تردد القنوات المجانية الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2019 مجانا وبدون تشفير وذلك من أجل متابعة مباريات البطولة التي ستكون الأكثر شهرة ومتابعة خلال الفترة القليلة القادمة.

ومن خلال ما نحص على تقديمه نوافيكم عبر هذا التقرير قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2019 مجانا على نايل سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى البطولة التي ستقام في مصر من الفترة بدءا من يوم من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو.

القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا

حصلت مصر على تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لهذا العام 2019 وهذه المرة الأولى في تاريخ جمهورية مصر العربية أن تستضيف البطولة الأكبر في القارة الإفريقية ويُعد هذا شرف كبير للدولة وللمصريين، وقام اتحاد الكرة المصري بالعمل على توفير جميع السب والإمكانيات من أجل أن تظهر البطولة بالشكل اللائق.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية عدد 24 منتخبًا من مختلف القارة الإفريقية، وإليكم القنوات المجانية الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخري.

ونود أن نذكركم قراءنا الكرام أنه تم إطلاق قناة جديدة خلال الأيام القليلة الماضية تذيع مباريات كاس أمم إفريقيا مجاناً وهي قناة مصرية، حيث نستعض عليكم الآن تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات.

القمر: نايل سات – التردد: 11449 H – تصحيح الخطأ: 5/6 – الترميز: 27500.

ويلتقي اليوم الأحد 23-6-2019 منتخب المغرب وناميبيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب ساحل العاج ومنتخب المغرب وناميبيا، كما يلتقي اليوم منتخب الجزائر وكينيا ويمكنكم ضبط تردد قناة تايم سبورت نايل سات كما هو موضح أعلاه والاستمتاع بمتابعة مجريات مباراة المغرب وناميبيا اليوم مجانا على نايل سات.

القنوات التي تذيع مباريات كأس أفريقيا 2019 مجانا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ أيام قليلة عن عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا، فيما أعلن أن مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ستذيع مباريات البطولة ولكن كالمعتاد فهي تنقل مثل هذه المباريات بشكل حصري في الوطن العربي.

القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات مصر, تونس, موريتانيا, الجزائر, المغرب, الكاميرون, جنوب أفريقيا, نيجيريا, مالي, غانا مجانا وباقي المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا على نايل سات, هوت بيرد, استرا, يوتلسات مجانا بدون تشفير.

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وستقوم قنوات Sabc الجنوب افريقية ، وشبكة ايرو سبورت ـ وقنوات bbc الأمريكية والتلفزيون المصري الأرضي، وسنتعرض عليكم الآن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الأمم الإفريقية مجانا 2019.

.قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

• تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية

Astra 19E – 11538 V 27500

• تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +

Astra 19E – 12012 V 29500

• تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France

Astra 19.2°E-12581 V 22000

• تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France

Astra 19E – 11856 V 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2

Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

• تردد قناة Eurosport 2 Deutschland

Astra 19E – 12721 H 23500

• تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +

Astra 19E – 12402 V 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD

Hotbird 13°E-11258 H 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol

Hotbird 13°E -11240 V 27500

• تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol

Houtbird 13E – 10796 V 27500

• تردد قناة اورتيم – ORTM

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

• تردد قناة اورتب – ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

• تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

• تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

قنوات كأس أمم أفريقيا المفتوحة مجانا 2019

• تردد قناة TPA1

NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA

Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band

• تردد قناة Tv TOGO HD

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band

Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band

Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa

• تردد قناة Canal 2 International

Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5

SES 22°W 10986 V 30000 5/6

• تردد قناة TVGE Internacional

Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4

• تردد قناة Metro TV

NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8

• تردد قناة RTG

Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2

• تردد قناة GRTS Gambia

Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA

• تردد قناة TV Mocambique 1

Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

• تردد قناة RTG Guinea

Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band

• تردد قناة ZNBC TV 1

Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band

• تردد قناة EuroSport Deutschland

Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA

• تردد قناة Tele Congo

Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara

Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band

Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band

GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA

• تردد قناة RTB TV

Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band

هذا وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا 2019 نايل سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مجانية تنقل مباريات كاس الأمم الإفريقية مجانا خلال الفترة المقبلة.

سيتم الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن بعض القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 حيث تسعى العديد من الشركات لشراء حقوق البث لمباريات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام على الملاعب المصرية.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وزيمبابوي مجانا

متابعينا الكرام تلك القنوات المرفقة بعالية هي ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وزيمبابوي اليوم مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية المختلفة يمكنكم ضبط ترددها الآن والاستمتاع بمتابعة مجريات مباراة مصر اليوم في الجولة الأولي من كأس أمم إفريقيا مجانا.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز في اللقاء الافتتاحي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المباراة التي كانت أمام منتخب زيمبابوي حيث سجل محمود تريزيجيه هدف الفوز للفراعنة، ويلتقي اليوم السبت منتخب الكونغو وأوغندا ضمن الجولة الأولي بالمجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر.

ويلتقي اليوم الأحد 23-6-2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر منتخب الجزائر وكينيا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة على ملعب استاد الدفاع الجوي، ولمن يريد الحصول على ترددات القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أفريقيا 2019 مجانا، فهي تلك القنوات الموضحة أعلى التقرير.

ويلتقي اليوم الإثنين منتخب تونس وأنجولا ضمن منافسات الجولة الاولى بالمجموعة الخامسة التي تضم كلا من مالي وموريتانيا ومنتخب أنجولا، وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والمغرب وبغداد.