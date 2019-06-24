ضربة البداية لنسور قرطاج اليوم أمام أنغولا تعرف علي موعد المباراة والقنوات الناقلة وتصريحات المدير...

تنطلق اليوم مباريات المجموعة الخامسة، بلقاء هام ومرتقب بين فريقي تونس وأنجولا، في ملعب السويس الجديد بمدينة السويس، ويسعي نسور قرطاج في بداية قوية في البطولة، ليسبتوا للجميع أنهم قادمون للمنافسة بقوة على اللقب الإفريقي، وكان قد أتم المنتخب التونسي إستعداداته للبطولة بمباراة ودية مع رواندا فازو بها بهدفين نظيفين، وتشكيلة المنتخب التونسي مكتملة الصفوف، ولا توجد أصابات بالفريق بعد تعافي ساسي تماماً من الأصابة.

صعد المنتخب التونسي للنسخة 32 من البطولة الإفريقية بعد تصدره للمجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة، بينما صعد منتخب أنجولا للنسخة الحالية بعد تصدره مجموعة التاسعة أيضاً برصيد12 نقطة.

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي للقاء أنجولا اليوم

حراسة المرمي: فاروق بن مصطفي.

خط الدفاع : أيمن بن محمد، ياسين مرباح، نسيم هنيد، رامي البدري.

خط الوسط: الفرجاني ساسي، الياس السخيري، يوسف المساكني، نعيم السليتي، بسام الصرارفي.

خط الهجوم : طه ياسين الخنيسي.

تصريحات المدير الفني للمنتخب التونسي حول المباراة

صرح المدرب الفرنسي الان جريس، بأن المنتخب التونسي جاهز تماماً للفوز على أنجولا اليوم، وأن المنتخب التونسي جاء الى مصر من أجل المنافسة على البطولة، وأشاد المدير الفني بملعب المباراة ملعب السويس الجديد.

القنوات الناقلة للمباراة وموعد المباراة ومعلق المباراة

اللقاء موعد اللقاء القنوات الناقلة للقاء معلق المباراة ملعب المباراة تونس * أنجولا السادسة بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية قناة بي أن سبورت ماكسHD1 HD2 قناة تايم سبورت التردد الأرضي عصام الشوالي استاد السويس

وفي النهاية نتمنى لمحبي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة ممتعة بين الفريقين.