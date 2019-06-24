الارشيف / اخبار الرياضه

جدول مواعيد مباريات “منتخب الجزائر” في كأس الأمم الافريقية 2019| موعد مشاهدة مباراة...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

 تعرف الان ومواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019 منتخب الجزائر واحد من أهم المنتخبات التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019 الموسم الذي سيقام في مصر وعلى أرض الملاعب المصرية، وسوف نقدم لكم جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019 أو على وجه التحديد جدول مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية الملحق بها منتخب الجزائر والذي يشاركه بها عدد من المنتخبات الأفريقية الأخرى.

موعد مباراة اليوم الجزائر و السنغال

  • الجزائر– : – السنغال 19:00 بتوقيت القاهرة  صفحة مشاهدة  المباراة

شاهد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مباشر Algérie vs Senegal موعد مشاهدة مباراة الجزائر  القادمة فى كاس أفريقيا 2019

قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مباشر على نايل سات هوت بيرد بدون تشفير

منتخب الوطني الجزائري يصل القاهر وسط أجواء رائعة – كأس افريقيا مصر 2019

Advertisements

جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019

وفي المجموعة الثالثة يشارك المنتخب الجزائري عدد مهم من المنتخبات الأفريقية المميزة، فهناك منتخب السنغال، ومنتخب كينيا وكذلك منتخب تنزانيا، وسيقام مباريات هذه المجموعة من خلال ملعب استاد الدفاع الجوي، والجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019 مشارك بها مجموعة من المنتخبات الأفريقية القوية، التي استطاعت أن تتخطى جميع المباريات التي أدتها في التصفيات، ووصلت إلى هنا، أي إلى مصر للعب في التصفيات النهائية للمنافسة على اللقب، والفرق التي ستشارك في البطولة هي:

المجموعة الأولى  (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي).
المجموعة الثانية  (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).
المجموعة الثالثة  (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا).
المجموعة الرابعة  (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

موعد مباريات المنتخب الجزائري في كأس افريقيا

تعرف على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

اللاعب المركز
مصطفى زغبة  فريق وفاق سطيف حارس مرمى
عز الدين دوخة فريق الرائد حارس مرمى
أليكساندر أوكيدجا فريق ميتز حارس مرمى
عيسى ماندي فريق ريال بتيس مدافع
مهدي زفان فريق رين مدافع
مهدي تاهرات فريق لانس مدافع
رامي بن سبعيني فريق رين مدافع
رفيق حليش فريق موريرنسي مدافع
جمال الدين بن العمري فريق الشباب مدافع
يوسف عطال فريق نيس مدافع
محمد فارس فريق سبال مدافع
عدلان قديورة فريق نوتينجهام فورست وسط
هشام بودادي فريق بارادو وسط
إسماعيل بن ناصر إيمبولي وسط
مهدي عبيد فريق ديجون وسط
سفيان فيجولي فريق جالاطة سراي وسط
أندي ديلور فريق مونبيليه مهاجم
ياسين براهيمي فريق بورتو مهاجم
آدم أوناس فريق نابولي مهاجم
رياض محرز فريق مانشستر سيتي مهاجم
إسلام سليماني فريق ليستر سيتي مهاجم
بغداد بونجاح فريق السد القطري مهاجم
يوسف بلايلي فريق الترجي مهاجم

مباريات المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية

وكما ذكرنا أن منتخب الجزائر يشاركه في هذه البطولة أو في دور المجموعات مجموعة من الفرق الأفريقية، كما أن مجموعته لا يشارك فيها أحد المنتخبات العربية، وإليكم جدول مواعيد الجولات الثلاثة التي سيقوم بها المنتخب الجزائري في دور المجموعات:

الجولة الأولى الجزائر وكينيا (الأحد 23/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر).
الجولة الثانية الجزائر والسنغال (الخميس 27/6/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر).
الجولة الثالثة الجزائر وتنزانيا (الاثنين 1/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر).

كل الحظ والتوفيق للمنتخب الجزائري المنتخب العربي المشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا