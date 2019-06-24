رياضة | شرط أوباما للبقاء مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط أوباما للبقاء مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تعديل عقده مقابل الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل بعد العروض التي تلقاها عن طريق بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين.

وربط أوباما مصيره بالاستمرار مع الزمالك بتعديل عقده ووضعه ضمن الفئة الأولى خاصة أنه طلب من قبل تعديل عقده منتصف الموسم الجاري لكن الإدارة أجلت الملف برمته لكل اللاعبين إلى نهاية الموسم الجاري للحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت ذهنهم.



وجاء تألق أوباما مع الزمالك وظهوره بشكل مميز ليدفع اللاعب للمطالبة بتعديل عقده ووضعه في الفئة الأولى ويرى نفسه أنه أحد العناصر الأساسية.



ويعتبر أوباما أحد أهم لاعبي الزمالك في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير وتقديم مستويات رائعة.