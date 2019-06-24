رياضة | عاجل.. الزمالك ينهي أول صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك ينهي أول صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك صفقة جديدة للأبيض استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتوصل الزمالك لاتفاق نهائي مع أيمن بن محمد الظهير الأيسر لمنتخب تونس وفريق الترجي على كل بنود التعاقد بعد المفاوضات التي دارت بينهما في الأيام الماضية وشهدت الاتفاق على كل الأمور.

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وطلب أمير مرتضى من فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك التحدث مع اللاعب على هامش معسكر المنتخب التونسي للتأكيد على تمسك الأبيض به والراحة التي سيجدها في ميت عقبة.

وانتهى عقد أيمن بن محمد مع فريق الترجي التونسي ويحق له التوقيع لأي ناد بدون الرجوع لهم.

وتلقى أيمن بن محمد بعض العروض الأوروبية في الفترة الأخيرة لكن إدارة الزمالك ضغطت وبقوة لتحويل وجهته لميت عقبة.