رياضة | كهربا يورط رئيس الزمالك مع نجله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يورط رئيس الزمالك مع نجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل للإدارة البيضاء حول غيابه عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة وعدم مشاركته مع الفريق في بداية فترة الإعداد مع خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق.

وأكد كهربا للجهاز الفني للفريق ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه حصل على إذن من أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي خلال الفترة الأخيرة وأبلغه بمد فترة الإجازة الخاصة به لشعوره بالإرهاق والإجهاد وعدم القدرة للمشاركة في التدريبات حاليا.

Advertisements

وأبدى كهربا دهشته من الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية والتمرد والعصيان رغم أنه حصل على إذن من المشرف على فريق الكرة من الأساس.

وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي لإقامة أمم افريقيا ٢٠١٩ على أن يخوض الفريق ٣ مواجهات بعدها أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.