رياضة | زينة تحرز لقب الجولة الاولى من بطولة ماراثون 11 للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زينة تحرز لقب الجولة الاولى من بطولة ماراثون 11 للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت لاعبة أكاديمية وينرز زينة هيثم بلقب الجولة الأولى من بطولة ماراثون سباق 11 والتى تنظمها رابطة التنس للناشئين والناشئات للمرة الاولى .

تمكنت اللاعبة الصاعدة زينة هيثم من التغلب فى المباراة النهائية على منافستها لاعبو سبورتنج لينا محمد التى حصلت على المركز الثانى.

فيما حقق المركز الثالث كل من نور زكريا الاسكندرية وزينة وليد النصر .

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شارك فى الجولة الاولى 40 لاعبة مثلوا مختلف الاندية واللاتى تنافسن على لقب الجولة الاولى من سباق 11 بملاعب نادى دياموند .

ومن جانبه صرح رئيس رابطة التنس الدكتور عمرو شعبان بأن المنافسات كانت شرسة للغاية اظهرت وجود مواهب قادمة فى اللعبة البيضاء.

وقال شعبان أن البطولة لاقت نجاحا طيبا من خلال تزايد عدد المشاركين وهى تمثل باكورة اعمال الرابطة وتطورها بدخول اللاعبين واللاعبات مرحلة التنافس مع استمرار مرحلة المنافسات التعليمية ايضا للاعبين البراعم والناشئين لاعدادهم للمستقبل وهو الهدف الاساسي الذى تعمل عليه الرابطة.

ووجه عمرو شعبان جزيل الشكر عل. الرعاة الداعمين لنشاط الرابطة وكل اولياء الامور المتعاونين لزيادة نجاح الرابطة فى عملها .