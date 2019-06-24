رياضة | الأهلي يجدد مفاوضاته لضم أهم مدافع في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجدد مفاوضاته لضم أهم مدافع في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات محمود المتولي مدافع الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية وأحد أهم المدافعين في الدوري المصري.

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ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم صفوف الفريق الأول بناء على طلبات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي.

ويأمل مسئولو الأهلي في ضم متولي ودعم خط الدفاع والمنافسة على البطولات الموسم المقبل، وتعويض الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.