رياضة | بالصور.. كواليس نيولوك إيتو في مصر قبل ظهوره على TIME SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. كواليس نيولوك إيتو في مصر قبل ظهوره على TIME SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللاعب الكاميرونى السابق صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني وإنتر ميلان، على تصفيف شعره قبل الظهور بقناة تايم سبورت لتحليل مباريات بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى القاهرة واستدعا أحمد منير لعمل جلسة تصفيف له.

وقام الفنان أحمد منير على تصفيف شعر اللاعب الكاميرونى بقصة الأسد لتكون مثل منتخب الأسود .

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وأكد منير أنه كان يشعر بالفخر بالتعامل مع واحد من نجوم الكرة العالمية، خاصة بعد أن أبدى اللاعب العالمى إعجابه بـ"القَصة الجديدة" التي اختارها له.

ويقول أحمد منير، المسؤول عن تصفيف شعر النجوم من لاعبي كرة القدم والمحللين الرياضيين في مدينة الإنتاج الإعلامي، إن "إيتو" كان يبحث عن مصفف شعر موثوق فيه، وأن اللاعب عماد متعب رشحه له، وتقابلا معاً في الفندق بالزمالك، وكان معه مدير أعماله ومترجمه المصري: "عرضت عليه نيولوك، في البداية كان مترددا وقال إن طبيعة شعره لا تسمح بأي ابتكارات، لكن أقنعته يجرب، والتسريحة عجبته، وطلب مني أن أكون مصفف الشعر بتاعه خلال فترة البطولة".

يذكر أن "منير" خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة ولم يكن لديه أي رغبة في العمل الصحفي، مفضلاً مجال تصفيف الشعر حتى أصبح من أشهر مصففي الشعر في مصر.