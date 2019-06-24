رياضة | وفد رسمي في زيارة جنوب إفريقيا قبل مباراة كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد رسمي في زيارة جنوب إفريقيا قبل مباراة كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام ناثي ميثيثوا وزير الرياضة الجنوب إفريقي، وداني جوردان رئيس اتحاد الكرة، وفوسي مافيمبيلا سفير جنوب إفريقيا في القاهرة، باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، بزيارة معسكر منتخب البافانا بافانا قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار.

ويلتقي المنتخب الجنوب إفريقي، في الرابعة والنصف عصر اليوم الاثنين، مع منتخب كوت ديفوار، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية توتال 2019 في مصر.

وحرص المسئولون على تحفيز اللاعبين قبل المباراة، من أجل بذل المزيد من الجهد لإسعاد شعب جنوب إفريقيا، الذي يتطلع إلى رؤية فريقه على منصات التتويج في البطولة القارية الكبرى.

وكان منتخب المغرب حقق فوزا صعبا على ناميبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بشكل مؤقت