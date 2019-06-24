رياضة | عاجل.. الأهلي يمهد لضم نجم ناميبيا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يمهد لضم نجم ناميبيا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب النادي الأهلي ديون هوتو لاعب خط وسط منتخب ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 والذي ظهر بشكل جيد أمام المغرب في المباراة الأولى لبلاده بدور المجموعات.

وينتظر الأهلي أداء ديون هوتو في مباريات ناميبيا القادمة بأمم إفريقيا 2019 القادم للحكم بشكل نهائي على مستواه تمهيدًا للتفاوض حول ضمه للقلعة الحمراء.

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ديون هوتو من مواليد 29 أكتوبر 1991 ويلعب لفريق بيدفيست ويست الجنوب إفريقي الذي كان قد انضم إليه عمرو جمال على سبيل الإعارة.