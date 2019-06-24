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رياضة | وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير تنزانيا

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بمكتبهُ السفير عيسى سليمان سفير دولة  تنزانيا بالقاهرة .

 

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وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك  بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات الشباب والرياضة والتي تتضمن تبادل الخبرات في تنظيم الأحداث ، وفي تنظيم أحداث رياضية مشتركة بين البلدين  ، ومجال الطب الرياضي ، والرياضة للجميع ، والثقافة ، ورياضة ذوي القدرات والهِمَم  بالإضافة إلى عمل مُعسكرات تَدريبية مُشتركة في بعض الألعاب الرياضة .

 

كما تناول اللقاء تنظيم ملتقي إخاء بين البلدين بهدف توثيق العلاقات بين شباب البلدين ، وتنمية مهاراتهم الثقافية ، والفنية ، وتشجيع روح المبادرة والابتكار.

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