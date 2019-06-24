رياضة | أحمد علي يصدم الإسماعيلي من أجل عيون الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد علي يصدم الإسماعيلي من أجل عيون الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أحمد علي مهاجم المقاولون العرب والمنتخب الوطني، موقفهم من عرض الإسماعيلي، لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض علي فكرة الانتقال إلى صفوف الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وفضل مهاجم المقاولون العرب، الرحيل إلى نادي الزمالك، أو الانتقال إلى أي من الدوريات الخليجية، ببداية الموسم، بعدما تلقى عروض شفوية خلال الفترة الماضية، أفضل من العودة مجددًا إلى الدراويش في الوقت الحالي، في ظل عدم وجود استقرار فني للفريق منذ فترة.

وكان الإسماعيلي يضع أحمد على ضمن أهدافه التعاقدية، خلال الميركاتو المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق.