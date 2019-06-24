رياضة | مفاجأة.. زيدان يرفض صفقة القرن في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيدان يرفض صفقة القرن في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو ريال مدريد للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قرر بيريز رئيس الملكي التفاوض مع اللاعب.

ووفقا لموقع لو 10 سبورت الفرنسي، فإن بيريز يريد العمل على ضم نيمار خلال الفترة المقبلة ولكن زين الدين زيدان، مدرب الفريق لديه رؤية خاصة في هذه الصفقة.

وأكد الموقع الفرنسي، أن زين الدين زيدان أخبر بيريز بأنه لا يريد نيمار في تشكيلة ريال مدريد في الموسم المقبل.

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وكانت الصحافة الفرنسية ذكرت في الفترة الماضية أن باريس سان جيرمان يرغب في بيع نيمار هذا الصيف مقابل 300 مليون يورو.

واقترب نيمار من مغادرة باريس سان جيرمان، حيث يشعر اللاعب أنه لم يجد نفسه في صفوف الفريق الباريسي ويبحث عن نادي جديد يرضي طموحاته.