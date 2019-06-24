رياضة | مانشستر يونايتد يحصن نجمه من إغراءت ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحصن نجمه من إغراءت ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي مانشستر يونايتد، اتخاذ قرار هام بشأن اللاعب "ماركوس راشفورد"، والذي أصبح محط اهتمام العديد من عمالقة الكرة الأوروبية في مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة بعدما قدم اللاعب مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى إدارة الشياطين الحمر منذ فترة إلى إقناع "راشفورد" بخطوة التوقيع على عقد جديد إلا أن مطالبه المالية حالت دون التوصل إلى أي اتفاق.

Advertisements

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فأن مسئولي مانشستر يونايتد يرغبون في تفعيل بند التمديد في عقد "راشفورد" بحيث ينتهي في عام 2021، حتى يتم منع راشفورد من الرحيل مجانا في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن ذلك التفعيل سيتم في نهاية شهر يوليو المقبل.

وشددت الصحيفة على أن مسئولي مانشستر يونايتد سيواصلون المفاوضات مع راشفورد بشان التجديد.