رياضة | أصحاب النفوذ يطردون نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصحاب النفوذ يطردون نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكولومبي خاميس رودريجيز عن عدم الانشغال بمستقبله مع ناديه ريال مدريد الإسباني في الوقت الحاضر لأنه يركز مع كولومبيا في كوبا أمريكا 2019.

وقال رودريدجيز لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أفكر فقط في كوبا أمريكا، لا أعرف حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئا، القرار يعود إلى النادي".

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وأضاف رودريجيز: "أعتقد أن هناك أشخاص لديهم نفوذ كبير داخل النادي، وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك فلم أتكلم مع زيدان على الإطلاق".

ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن رودريجيز برحيل رودريجيز نهائيًا بفرمان من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.