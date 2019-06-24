شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن جميع الأمور الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقام في إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل، تم الترتيب لها بشكل جيد، وأنه متفاءل إلى حد كبير بخروج المعسكر في صورة نموذجيه وبما يلبي طموحات الجهاز الفني لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها في إطار تحضيراته للفترة المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال مدير الكرة إنه أطمأن على الإجراءات الخاصة بالجانب الإداري سواء فيما يتعلق بملعب التدريب أو حجز فندق الإقامة قبل استقبال بعثة الأهلي، وانطلاق المعسكر.

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وفيما يتعلق بالجانب الفني قال عبدالحفيظ، إن الأهلي سيخوض مباراتين أو ثلاث خلال فترة وجوده في إسبانيا وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

وأوضح مدير الكرة أن المعسكر سوف يقام في مدينة أليكانتي، وأنه يأمل في تحقيق أقصى استفادة على المستوى الفني من فترة المعسكر للتحضير للفترة المقبلة، خاصة أن ضغط المباريات الذي خاضه الفريق في الفترة الماضية لم يتح الفرصة للجهاز الفني بشكل أكبر لتنفيذ خططه.

وكان سيد عبدالحفيظ قد عاد من إسبانيا بعد انتهاء مهمته التي أطمأن خلالها على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي لانطلاق معسكر الفريق المقرر له يوليو المقبل، وظهر مدير الكرة أمس في مران الفريق بالتتش.