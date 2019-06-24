شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيري» يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من تدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريبه اليوم في الثامنة مساء، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة نظيره الكونغو، في المباراة المقرر لها العاشرة مساء بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، فتح أول 15 دقيقة من المران أمام وسائل الإعلام.

ومن المقرر ان يعقد أجيري مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة والنصف من صباح غد باستاد القاهرة، في إطار المؤتمرات الصحفية لمدربي فرق المجموعة للحديث عن مباراتي الجولة.