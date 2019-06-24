شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي»: حصلنا على فرصة جديدة يجب استغلالها.. الآن تبدأ بطولة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن على منتخب بلاده أن يستغل الفرصة التي منحت له بالصعود إلى دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا بعد تعثره في أول مواجهتين له في البطولة أمام كولومبيا وباراجواي.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا 2019 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب الكولومبي المتصدر.

وكانت الأرجنتين قد خسرت أمام كولومبيا في أولى مبارياتها في البطولة ثم تعادلت مع باراجواي 1 / 1، قبل أن تفوز على قطر أمس الأحد، في المباراة الأخيرة بثلاثية نظيفة.

وقال ميسي عقب مباراة أمس: «لقد حصلنا على حياة جديدة ويجب علينا استغلالها، الآن تبدأ بطولة جديدة».

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وأضاف: «ينتابنا شعور جيد، علينا أن نبحث عن التوازن، يروق لنا الإنطلاق في الهجوم بأكبر عدد ممكن، ولكن علينا أن نبحث عن التوازن، ونحن من نلعب في الأمام يجب أن نكون أول من يبدأ الضغط».

وتابع قائلا: «كانت مباراة مختلفة لأنه كان هناك ضرورة ملحة لتحقيق الفوز، كان هناك خوف من تلقي هدف ومن ثم تتعقد جميع الأمور، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة وحققنا الفوز، الذي كان أهم شيء».

واعترف قائد المنتخب الأرجنتيني أن فريقه كان يحتاج إلى تحقيق الفوز من أجل اكتساب الثقة.

وأكمل قائلا: «كنا ندرك أهمية ما نلعب من أجله، من الصعب أحيانا اللعب بشكل جيد في هذه اللحظات، ولكننا قمنا بذلك في بعض الأوقات وعانينا كثيرا، قطر فريق يلعب بشكل جيد للغاية إذا تركت له الفرصة».

واختتم نجم برشلونة الإسباني قائلا: «مع مرور المباريات سيكون على الفريق أن يتطور وينمو في البطولة وهذا التأهل يساعد على تحقق هذا الأمر».